Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi - Pazar hava durumu Hafta sonu plan yapacaklar Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumlarını merak ediyor. Peki Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hafta sonu hava durumu bilgileri...

Hafta sonu plan yapacaklar Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumlarını merak ediyor. Peki Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hafta sonu hava durumu bilgileri... İstanbul haftasonu hava durumu nasıl? Ankara'da haftasonu hava durumu nasıl? İzmir'de haftasonu hava durumu nasıl?

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