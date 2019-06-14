Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi - Pazar hava durumu
Hafta sonu plan yapacaklar Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumlarını merak ediyor. Peki Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hafta sonu hava durumu bilgileri...14 Haziran 2019 Cuma 21:14
Hafta sonu plan yapacaklar Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumlarını merak ediyor. Peki Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hafta sonu hava durumu bilgileri...
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