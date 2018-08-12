THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Hafta sonu gezisi kazayla bitti: 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te hafta sonu gezmek için Nurdağı ilçesine gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:02
Hafta sonu gezisi kazayla bitti: 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nurdağı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı'na geziye gidenlerin bulunduğu Şaban İpek yönetimindeki 35 KHC 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Şaban İpek ile otomobildeki Hülya İpek, Rukiye İpek, Hatice Bilgin ve Ahmet Bilgin yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:02
  1. Gaziantep
  2. gaziantep
  3. nurdağı
  4. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'te trafik terörü halkı sokaklara döktü!
    1. Bangladeş'te trafik terörü halkı..
    2. Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması
    3. Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle..
    4. CHP'de kriz devam ediyor! "İmza..
    5. Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One..
    6. Türkiye'ye daha önce ambargo uygulayan..
    7. Gaye Usluer: İmza veren 630 delegemiz..
    8. PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu..
    9. K. Kore medyasından Güney Kore'ye..
    10. Rize’de teleferik kazası: 1 kişi öldü
    11. 14 bin yıllık buzul çağına ait kalıntı..
    12. Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet..
    13. Giresun'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    14. Tarım işçilerini taşıyan iki araç..
    15. Balıkesir'de kalaşnikof satarken..
    16. Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü
    17. MÜSİAD’dan 18 dilde mesaj: Siyasi..
    18. Milli duruş: Merter esnafı doları 4..
    19. Antalya’da 22 yaşındaki genç ırmakta..
    20. 2 tonluk mermerin altında can verdi
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak