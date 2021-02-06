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Ekonomi Hafta sonu dolar ne kadar?
Ekonomi

Hafta sonu dolar ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? 5 Şubat 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 18:28:00 -
Hafta sonu dolar ne kadar?

Hafta sonu dolar ne kadar, kaç TL? 6 Şubat 2021 dolar, euro ve döviz fiyatları..

Hafta sonu dolar ne kadar?

Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor.

Uzmanlar çok büyük tutarlarda döviz girişi olmamasına karşın özellikle yerli talebinin kesilmesi nedeniyle kurda sert düşüşler yaşandığını ve özellikle dolarda önümüzdeki dönemde yüzde 5'lik bir düşüş fırsatının da bulunduğunu ifade ediyorlar.

Güncel verilere göre piyasalarda işlem gören döviz kurlarında son durum şöyle…

İngiliz Sterlini 9,70 TL

Amerikan Doları 7,05 TL

Euro 8,51 TL

İsviçre Frangı 7,85 TL

Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 1,88 TL

Norveç Kronu 0,82 TL

Danimarka Kronu 1,14 TL

Avustralya Doları 5,42 TL

Kanada Doları 5,54 TL

İsveç Kronu 0,84 TL

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