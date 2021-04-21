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Yaşam Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?
Yaşam

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika değişiklikleri ve haberler yakından takip ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatleri merak konusu. Özellikle işten eve dönecek olan vatandaşlar için Hafta içi sokağa çıkma yasağının bitiş saatleri sorgulanmakta. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:57:00 -
Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştiğini geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması koronavirüs önlemleri kapsamında devam ediyor. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 19-23 Nisan 2021! 

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde iki haftalık sokağa çıkma yasağı Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak.

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