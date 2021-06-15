Sokağa çıkma yasağı saatleri ve bitiş zamanı vatandaşların takip ettiği konular arasında bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı günlere göre farklı şekilde uygulanabiliyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri neler 2021? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor? İşte detaylar...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı, İçişleri Bakanlığı'nın, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu gönderdiği genelge ile belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kontrollü normalleşme döneminde alınan kararla sokağa çıkma yasağında esnemeye gidildi.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.