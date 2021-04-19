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Yaşam Hafta içi marketler kaçta kapanıyor?
Yaşam

Hafta içi marketler kaçta kapanıyor?

Hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sokağa çıkma saatleri ile market saatleri yoğunluğun artmamasına yönelik belirlendi. Peki, Hafta içi marketler kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 19:13:00 -
Hafta içi marketler kaçta kapanıyor?

Vaka sayılarının artması beraberinde yeni düzenlemeleri de getirdi. Bunlardan biri de marketlerin açılma ve kapanma saatleri oldu. İşte hafta içi marketlerin açılış ve kapanış saaatleri...

Hafta içi marketler kaçta kapanıyor?

Hafta içi marketlerin çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı ile beraber gündeme gelen konulardan oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi saat 19.00 ve 05.00 saatleri arasında hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Kısmi Kapanma' başlıklı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya zincir marketlerin kapanış saatinin İstanbul'da değişiklik göstereceğini duyurdu ve saati açıkladı.

Hafta içi marketler saat 10.00’da açılıyor. Genelge içerisinde, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.’ denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul’da 17.30’da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

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