Hafta hafta hamilelik - 19 haftalık

Hamileliğin 19 haftasından itibaren bebeğin cinsiyetini öğrenme ihtimali vardır. Bu nedenle birçok ebeveyn bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenmek konusunda heyecan duyar.

19 haftalık gebelik kaç aylık?

19 haftalık gebelik, 4 ay 13 günlük hamilesiniz demektir.

Hamileligin 19 haftasinda neler olur?

Hamilelikte 19. haftada bebeğiniz artık sesleri çok iyi duyabilir. Sizin içinizdeki sesleri, özellikle de kalp atışlarınızı, mide ve bağırsaklarınızdaki sesleri duyabilir. Dışarıdan gelen yüksek seslerde, sıçrama şeklinde hareketli bir tepki verebilir. Ayrıca tat duyusu da bu haftada gelişmeye başlar.

19 haftalık bebek anne karnında ne durumdadır?

Hamileliğin her döneminde olağan fiziksel değişimler, sürecin doğal seyrinde vardır. 19 haftalık hamilelik dönemi, ikinci trimester dönemi olarak kabul edilir. Yani bebeğiniz anne karnında 4. ayını geride bırakmış ve hızlı bir şekilde gelişimini devam ettirir. Artık zorlu hamilelik sürecinin yarısı geride kalmıştır