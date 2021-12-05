Hafta hafta hamilelik - 12 haftalık

Hamileliğin 12. haftasında bebeğiniz bir erik boyutundadır. Boyu ortalama olarak 5-6 cm iken ağırlığı ise 15 gr civarındadır. Kız ve erkek bebek arasında bu haftada kilo ve boy olarak farklılığın olduğunu söylemek pek de mümkün değildir.

12 haftalık gebelik kaç aylık?

84 günlük gebe olmuş oluyorsunuz. Buda 2 ay 24 günlük hamile olduğunuz anlama gelmektedir.

12 hafta gebelik annede olan değişiklikler nelerdir?

12 hafta sonuna kadar toplam 2-2,5 kilo alınması gerekir.

Rahim, artık pelvisten ( kemik çatıdan ) yukarı doğru çıkmaya başlarken mesane üzerindeki baskı azalır, sık idrara çıkma hissi azalır.

Bulantı- kusma artık azalmaya başlar.

Mide yanması- ekşimesi başlayabilir