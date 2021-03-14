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Ekonomi Hafta başında altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı
Ekonomi

Hafta başında altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 10:52:00 -
Hafta başında altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı

Altının fiyatlarının gidişatını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, enflasyon olduğu sürece altının kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Salih Özman, “Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası’nın beklediği 7,95’lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar; o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz. Bu tabii ki her şeyin normal olup hiçbir olumsuzluğu yaşamamamız durumunda. Bir olumsuzluk yaşarsak zaten biliyorsunuz altın fiyatları güvenli liman kaostan ve sıkıntıdan stresten kaçan bütün nakit para güvenli liman olan altına doğru yönlendiriliyor ki o zaman çok daha büyük kazançlar elde edilebilir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hem döviz darboğazı, döviz kıtlığının yaşandığı hem cari açık problemi olan hem de bunun üstüne üstlük bir de enflasyon problemiyle boğuşan ülkelerde kesinlikle altın fiyatları yükselecek ve yatırımcısına kazandırmaya devam edecektir” dedi.

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