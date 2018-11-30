Hafızlık yapan görme engelli Ahmet'in azmi göz yaşarttı

yeniakit.com.tr Sosyal medya kullanıcısı Nusret Oktar, Fatih Çarşamba’da karşılaştığı göz yaşartan bir olayı kameraya aldı, hepimize ders olması için facebook hesabından paylaştı.

Oktar’ın kayda aldığı görüntülerde, 28 yaşındaki görme engelli Ahmet yer aldı.

Kafkasyalı Ahmet, sonradan görme engelli olduğunu söyledi. Nereye gittiği sorulduğundaysa, medreseye gittiğini ve hafızlık yaptığını ifade etti.

“Allah yardımcınız olacak”

Oktar’ın, “ ‘Ben öğrenemiyorum, okuyamıyorum’ diyenlere bir şey söyle” şeklindeki talebine Ahmet şu cevabı verdi:

“Allah cümlemize hidayet versin. Rabb’im yar, yardımcınız olsun. Emek verirseniz Allah yardımcınız olacak.”