SON DAKİKA
ABD'de skandal: İranlı hackerlar FBI direktörünü hedef aldı
ABD'de skandal: İranlı hackerlar FBI direktörünü hedef aldı

ABD'de skandal: İranlı hackerlar FBI direktörünü hedef aldı

ABD yönetiminin güvenlik duvarları bir kez daha delindi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Patel’in kişisel e-posta hesaplarının İran bağlantılı siber korsanlar tarafından ele geçirilmesi, Washington koridorlarında büyük bir paniğe neden oldu. Adalet Bakanlığı yetkilileri, günlerdir süren sessizliğini bozarak Patel’in hesabının hacklendiği yönündeki iddiaları doğrulamak zorunda kaldı.

Amerikan medyasında geniş yankı uyandıran olay, süper güç olduğunu iddia eden ABD’nin istihbarat başkanlarını bile koruyamadığını gözler önüne serdi. CNN tarafından servis edilen bilgilere göre, İran bağlantılı olduğu değerlendirilen hackerlar, Patel’in kişisel e-posta adresine sızarak çok sayıda mahrem belgeyi ve özel fotoğrafı kamuoyuna servis etti.

Sızdırılan belgelerin içeriğine dair dikkat çeken detaylar şunlar:

  • Zaman dilimi: 2011 ile 2022 yılları arasındaki 11 yıllık süreci kapsıyor.

 

  • İçerik: Patel’in henüz FBI koltuğuna oturmadan önceki dönemine ait iş görüşmeleri, seyahat planları ve özel yazışmaları.

 

  • Teyit durumu: Bilgi sahibi kaynaklar, paylaşılan fotoğrafların ve belgelerin "gerçek" olduğunu doğruladı.

"Handala" grubu siber operasyonu üstlendi

Siber dünyada ses getiren bu eylemin arkasında "Handala HackTeam" adlı bir grubun olduğu iddia ediliyor. Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Patel’e ait olduğu ileri sürülen yazışmaları ve görselleri peş peşe yayımladı. Söz konusu sızıntıların ABD’nin iç güvenliği ve istihbarat zafiyeti açısından ne gibi sonuçlar doğuracağı ise merak konusu.

Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor

Yaşanan bu büyük skandal karşısında ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, hacklenme olayını doğrulasalar da belgelerin içeriği ve sızıntının boyutu hakkında detaylı bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Washington yönetimi, kendi içindeki bu devasa güvenlik açığını nasıl kapatacağını tartışırken, kamuoyu FBI gibi bir kurumun başındaki ismin nasıl bu kadar kolay hedef olabildiğini sorguluyor.

