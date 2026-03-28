Çocuğu suç işleyen anne-babaya ağır cezalar geliyor!

TBMM, suça sürüklenen çocuklarda yalnızca çocukların değil, ailelerin de sorumluluğunu artırmayı hedefleyen bir düzenleme hazırlıyor. Çocuğunu gözetemeyen anne-babalara uygulanacak cezaların ağırlaştırılması planlanıyor.

Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış ve suç profillerindeki değişim, yasal düzenleme hazırlıklarını hızlandırdı. Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu'nda yapılan değerlendirmelerde, yalnızca çocukların değil, ailelerin sorumluluğunun da artırılması gerektiği vurgulandı.

Mevcut Türk Ceza Kanunu'nda şikâyete bağlı olan "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçunun, daha ağır yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

AİLELERİN SORUMLULUĞU ARTIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, komisyonda konuşan Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, özellikle birden fazla suça karışan çocuklarda aile etkisine dikkat çekti. Başarangil, 12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyeti olmadığını, buna rağmen çocuk sürekli ailenin yanında suça karışıyorsa bunun koruma görevinin yerine getirilmediğini gösterdiğini söyledi. Başarangil, ailelerin maddi ve cezai sorumluluğunun artırılmasının faydalı olacağı görüşünü dile getirdi.

"CEZAEVİNİ STATÜ GÖRÜYORLAR"

Başarangil, çocukların suç işlemeye yatkın hale geldiğini, uyuşturucudan ağır suçlara hızlı geçiş yaşandığını belirtti. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı bulunduğu için bazı çocukların "Bizi niye tutuklamıyorsunuz?" diye sorduğunu aktaran Başarangil, cezaevine girmenin akranlar arasında bir rütbe ve övünç kaynağı gibi görüldüğünü söyledi.

HAPİS CEZASINDA ARTIŞ ÖNERİSİ

Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor.