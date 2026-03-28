Dünya
Dünya

Yerli silah çalışmaları yapılan üniversite bombalandı!

Yerli silah çalışmaları yapılan üniversite bombalandı!

İran’ın başkenti Tahran’da cumartesi sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarında, ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef alındı. Başkentte üniversitenin yanı sıra çeşitli stratejik noktalar ve yerleşim alanlarında da şiddetli patlamalar yaşandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının 29. gününde, savaşın ağırlık merkezi başkent Tahran ve çevresindeki eyaletlere kaydı.

Sabaha karşı düzenlenen saldırılarda, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Narmak bölgesinde bulunan İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (IUST) vuruldu.

Üniversite kampüsü ve çevresindeki patlamalar, İsfahan ve Elborz eyaletlerinde eş zamanlı olarak duyulan patlama sesleriyle birleşince halk arasında büyük paniğe yol açtı.

 

İran’ın teknoloji üssü: IUST

Saldırıya uğrayan üniversite, İran’ın en seçkin mühendis ve teknokratlarının yetiştiği devlet kurumlarından biri. 1929 yılında Pehlevi döneminde "İran-Alman Sanayi Koleji" adıyla kurulan üniversite, 168 dönümlük devasa bir alana yayılmış durumda.

Bünyesinde Petrol ve Gaz Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Otomobil ve Demiryolu Mühendisliği gibi 15 stratejik fakülte barındıran üniversite, İran’ın savunma ve enerji sanayisi için hayati bir beyin takımı merkezi olarak kabul ediliyor.

 

Tahran’da vurulan diğer noktalar

İran resmi medyasının "Amerikan-Siyonist düşman saldırısı" olarak nitelediği operasyonda, Tahran’ın farklı bölgelerinde şu noktalar hedef alındı:

1. Bölge: Şehit Mahallati, Darabad (Mahak Hastanesi üstü) ve Pasdaran mahalleleri. Bu bölgede ayrıca iki konut binasının vurulduğu bildirildi.

2. Bölge: Atieh Hastanesi yakınları.

4. Bölge: Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkesi ve Şian bölgesi.

9. Bölge: Mehrabad Havalimanı çevresi.

18. Bölge: Coşen Caddesi.

Henüz saldırılarda hayatını kaybeden veya yaralananlara ilişkin resmi bir bilanço açıklanmadı. Ancak görgü tanıkları, özellikle yerleşim yerlerine yakın noktalardaki patlamaların şiddeti nedeniyle büyük hasar oluştuğunu belirtiyor.

Yorumlar

Acem

Bu üniversite İran için çok önemliydi. Mutlak hedeflemesi iran vatandaşı mossad maşası ajanlar tarafından yapıldığı muhakkaktır. İran daha hızlı ve seri ajan avını bir an evvel tamamlamalıdır.
