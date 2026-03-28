Doğalgaz ödemelerinde büyük değişim! Artık herkes oturduğu şehre göre...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz faturalarında milyonlarca haneyi ilgilendiren yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Nisan ayında başlaması planlanan sistemle birlikte, elektrikte olduğu gibi kademeli tarifeye geçilecek. Buna göre devlet desteği, her ilin ortalama tüketimi esas alınarak belirlenecek.

Türkiye genelindeki milyonlarca doğal gaz abonesinin fatura hesaplama yönteminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen yeni çalışma kapsamında, elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife modelinin doğal gaz tüketimine de entegre edilmesi planlanıyor. Mevcut durumda faturaların önemli bir kısmını karşılayan devlet desteği, yeni dönemde hanelerin tüketim alışkanlıklarına ve yaşadıkları illerin iklim şartlarına göre yeniden şekillenecek. Belirlenen sınırları aşan aboneler ise sübvansiyon kapsamı dışında kalarak faturalarını desteksiz ödemek durumunda kalacak.

İLLERE ÖZEL TÜKETİM SINIRI ÇİZİLECEK

Hazırlanan yeni modele göre doğal gaz kullanımları aylık bazda değerlendirmeye alınacak. Her şehrin hava sıcaklıkları farklı olduğu için ülke genelinde tek bir limit uygulanması yerine, il bazlı tüketim ortalamaları hesaplanacak. Belirlenen bu aylık ortalamanın yüzde 75 oranında üzerine çıkan haneler, devletin sağladığı fatura desteğinden faydalanamayacak. Örneğin kış aylarında yoğun nüfuslu şehirlerde ortalama tüketim 200 metreküp olarak saptanırsa, bu rakamın yüzde 75 fazlasını yakan bir abone destek sınırını aşmış kabul edilecek. Yaz aylarında ise düşen kullanıma paralel olarak bu eşik değerleri de aşağı çekilecek.

MİLYONLARCA ABONE DESTEK KAPSAMINDA KALACAK

Sistemin devreye girmesiyle birlikte faturalara yansıyan devlet katkısının daha düşük ve orta tüketimli hanelere odaklanması hedefleniyor. Ülke genelinde bulunan yaklaşık 21 milyon 800 bin doğal gaz abonesinin büyük bir çoğunluğunun bu değişiklikten olumsuz etkilenmeyeceği belirtiliyor. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 19 milyon hane halihazırda olduğu gibi destekten yararlanmayı sürdürürken, yüksek tüketim grubunda yer alan 2 milyon 800 bin civarındaki abone yeni düzenlemeyle birlikte sınırın dışında kalacak. Mevcut sistemde faturaların yaklaşık yüzde 45'lik kısmı devlet tarafından sübvanse ediliyor.

EN YÜKSEK TÜKETİM DOĞU BÖLGELERİNDE

Uygulamanın bölgesel bir mağduriyet yaratmaması için soğuk iklime sahip şehirlerdeki yüksek kullanım oranları formülde özel olarak dikkate alınıyor. İstatistiklere göre Türkiye'de doğalgaz kullanımı bölgesel bazda büyük farklılıklar içeriyor. Geçtiğimiz yıla ait veriler incelendiğinde, hane başı en yüksek doğal gaz tüketiminin bin 662 metreküp ile Hakkari'de gerçekleştiği görülüyor. Yüksek tüketimde bu ili sırasıyla Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van takip ediyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise doğalgaz kullanımı çok daha alt seviyelerde kalıyor. Tüketimi dengelemeyi ve destekleri adil dağıtmayı amaçlayan yeni kademeli tarife sisteminin 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.