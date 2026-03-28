CHP’de Ahlak çöküşü durdurulamıyor: "Devletin Mumu" Hatırlatması ve "Ezikler"e Tepki

Karahasanoğlu, CHP içerisinde klasikleşen ahlaki yozlaşmanın son örneğinin Uşak’ta vuku bulduğunu vurguladı. Belediye Başkanı’nın bir otel odasında, kendisinden yaşça küçük bir belediye çalışanı ile polis baskınına uğramasına dikkat çeken yazar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu rezalet karşısındaki sessizliğini sorguladı.

Yarı Çıplak Basılan Başkan ve "Özel" Suskunluk

Yazıda, baskın anında Başkan’ın polise kapıyı yarı çıplak ve sadece bir havluyla açması sert bir dille eleştirilirken, ikinci telefonunu çalışanın iç çamaşırına sakladığı iddiaları "ahlaksızlığın boyutu" olarak nitelendirildi.

"Devletin Mumu" Hatırlatması ve "Ezikler"e Tepki

Karahasanoğlu, muhafazakar camia içerisinde yer alıp "özel hayat" bahanesiyle bu skandalı görmezden gelenlere de sert çıktı. Geçmişte lüks ve israf üzerinden dindarlık dersi vermeye kalkanların, bugün belediye bütçesiyle finanse edilen gayriahlaki birlikteliklere sessiz kalmasını "eziklik" olarak tanımladı.

Önemli Not: "Hz. Ömer’in devlet işinde devletin, özel işinde kendi mumunu yaktığını hatırlatanlar; bugün devletin imkanlarıyla otel odalarında keyif sürenlere niye sessiz?"

Oteller ve Faturalar Mercek Altında

Skandalın sadece ahlaki boyutuyla kalmadığını, aynı zamanda ciddi bir usulsüzlük içerdiğini belirten Karahasanoğlu, şu soruları sordu:

Ankara’daki lüks otel faturaları kime ödettirildi?

Otellerde kayıt zorunluluğu varken, yanındaki bayanın ismi neden kayıtlara girmedi?

Turizm Bakanlığı, kuralları hiçe sayan bu otel işletmesi hakkında neden işlem yapmıyor?

İtibar Cellatlığı mı, Ahlak Çöküntüsü mü?

CHP’li Bülent Tezcan’ın görüntülerin sızdırılmasına "itibar cellatlığı" diyerek tepki göstermesini komik bulan Karahasanoğlu; asıl suçun, vicdansızlığın ve ahlaksızlığın; evli ve çocuklu bir başkanın gencecik çalışanlarla girdiği kirli ilişkiler olduğunu ifade etti. Yazı, "Siz kimi savunuyorsunuz?" sorusuyla CHP yönetimini aynaya bakmaya davet ederek son buldu.

