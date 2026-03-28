46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 46 yıldır faaliyet yürüten en önemli simgelerinden olan Arnavutköy Merkez Camii yıkılıyor.
RİSKLİ BULUNDU Arnavutköy Merkez'de bulunan ve uzun yıllardır vatandaşların ibadet ettiği Merkez Cami'nde, yapılan incelemelerde depreme karşı riskli olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda caminin yıkılarak aynı noktada yeniden inşa edilmesine karar verildi. İlçe sakinleri yeniden inşa haberi ile sevince boğuldu.
SÖKÜM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Yıkım öncesinde caminin kubbelerinde ve iç bölümünde söküm çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında kubbedeki bazı malzemelerin söküldüğü, bir kısmının ise hala yerinde olduğu görüldü.
Söküm sürecine ait görüntüler drone kamerasıyla havadan kaydedildi.
CAMİNİN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ Görüntülerde Arnavutköy'ün sembol yapılarından biri olan caminin yıkım öncesindeki son hali ve devam eden hazırlık çalışmaları yer aldı.
Cami cemaatinden Mustafa Turgut ise çalışmalara ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL" "Daha güzelini yapacaklar, bu nedenle iyi düşünüyoruz. Ben burada cami avlusundaki kuşlara yem atıyorum, bakıyorum. Bu sevaptır, sadakadır. Duygulanmamak elde değil çünkü bu bir eser. Buradan yıkılacak ama daha güzeli yapılacak. Camilerin güzel olması çok önemli. Ben Bursa'da bir camiye gitmiştim, o da çok güzeldi. Bu caminin de çok güzel şekilde yeniden yapılacağına eminim."
Yıkım ve yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından caminin daha modern ve depreme dayanıklı şekilde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.
