46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'
46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 46 yıldır faaliyet yürüten en önemli simgelerinden olan Arnavutköy Merkez Camii yıkılıyor.

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

RİSKLİ BULUNDU Arnavutköy Merkez'de bulunan ve uzun yıllardır vatandaşların ibadet ettiği Merkez Cami'nde, yapılan incelemelerde depreme karşı riskli olduğu tespit edildi.

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

Bu kapsamda caminin yıkılarak aynı noktada yeniden inşa edilmesine karar verildi. İlçe sakinleri yeniden inşa haberi ile sevince boğuldu.

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

SÖKÜM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Yıkım öncesinde caminin kubbelerinde ve iç bölümünde söküm çalışmaları başlatıldı.

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

Çalışmalar kapsamında kubbedeki bazı malzemelerin söküldüğü, bir kısmının ise hala yerinde olduğu görüldü.

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

Söküm sürecine ait görüntüler drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

CAMİNİN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ Görüntülerde Arnavutköy'ün sembol yapılarından biri olan caminin yıkım öncesindeki son hali ve devam eden hazırlık çalışmaları yer aldı.

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

Cami cemaatinden Mustafa Turgut ise çalışmalara ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

"DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL" "Daha güzelini yapacaklar, bu nedenle iyi düşünüyoruz. Ben burada cami avlusundaki kuşlara yem atıyorum, bakıyorum. Bu sevaptır, sadakadır. Duygulanmamak elde değil çünkü bu bir eser. Buradan yıkılacak ama daha güzeli yapılacak. Camilerin güzel olması çok önemli. Ben Bursa'da bir camiye gitmiştim, o da çok güzeldi. Bu caminin de çok güzel şekilde yeniden yapılacağına eminim."

Foto - 46 yıllık cami yıkılıyor! 'Duygulanmamak elde değil!'

Yıkım ve yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından caminin daha modern ve depreme dayanıklı şekilde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

