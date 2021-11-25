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Siyaset Hafızana reset mi attırdın Meral abla? Şehit bacısı kadın değil miydi?
Siyaset

Hafızana reset mi attırdın Meral abla? Şehit bacısı kadın değil miydi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadına şiddete yönelik yaptığı paylaşımda hükümeti hedef alırken İYİ Partili Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınının kız kardeşine yaptığı küfrü unuttu.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:44:00 - 2021-11-25 17:55:26

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınının kız kardeşine ettiği küfre sessiz kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, hükümeti hedef alarak yaptığı 'kadına şiddet'e yönelik sosyal medya paylaşımı akıllara durgunluk verdi.

Akşener'den 'kadına şiddet' paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.  Akşener, Türkiye'deki kadınların güvende olmadığını ileri sürerek hükümeti hedef aldığı paylaşımında, AK Parti iktidarını 'kadına düşman' olarak lanse etti. 

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde kadınlar; Sokakta, metroda, evde, işyerinde, hiçbir yerde güvende değil. Haksızlığa uğradığında adaletin yanında olacağından emin değil. Ama az kaldı. Kadına düşman bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız.

Türkkan'ın şehit kız kardeşine küfrünü çabuk unuttu

Kendilerinin hükümete gelmesi durumunda kadınların güvende olacağını belirten Akşener, söyledikleriyle 'hafızasına reset attırmış' dedirtti. Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akşener'in Bingöl ziyaretinde kendisine HDP tepkisi gösteren şehit ağabeyinin boynuna sarılarak bacısına ağza alınmayacak küfürler etti. 

Akşener 'kadına şiddet'e iştirak etti

Görüntüleri önce inkar eden ardından sosyal medya hesabından 'özür' mesajı yayımlayan Türkkan, 'Nutuk'u arkasına alıp parmak sallayarak çektiği video ile hadsizliğini daha da ileri götürdü. Bir kadına yapılan küfrü kınamayan Akşener olayın provokasyon olduğunu ileri sürerek, İYİ Partili Türkkan'ın çirkinliğine iştirak etti.

Akşener'in bugün ise, AK Parti iktidarını kadına düşman olarak lanse edip 'kadına şiddet'e yönelik kınama mesajı yayımlaması akıllara durgunluk verdi.

 

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