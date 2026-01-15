Hafıza kaybı neden bir anda hızlanıyor?

Çeşitli kuruluşlardan uluslararası araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, yaşa bağlı hafıza kaybının yalnızca tek bir beyin bölgesinden kaynaklanmadığı aktarıldı. Bulgulara göre, hafıza performansındaki düşüş, beynin birçok bölgesindeki yapısal değişimlerle birlikte ilerliyor.

Araştırmada özellikle beyindeki hafıza ile öğrenme süreçlerinde kilit rol oynayan bir bölge olan hipokampusun hafıza kaybıyla en güçlü ilişkiye sahip olduğu, ancak beynin başka bölgelerinde de benzer bağlantılar bulunduğu belirtildi.

BELLİ BİR EŞİKTEN SONRA DÜŞÜŞ HIZLANIYOR

Çalışmada, beyin hacmindeki küçülme ile hafıza kaybı arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı aktarıldı. Buna göre, beyin yapısındaki kayıp belirli bir seviyeyi aştığında, hafıza kaybının çok daha hızlı ilerlediği gözlemlendi.

Bu hızlanmanın yalnızca hipokampusla sınırlı olmadığı, beynin birçok bölgesinde benzer bir örüntü görüldüğü ifade edildi.

YAŞLANMA TEK BİR NEDENE DAYANMIYOR

Araştırmanın sonuçlarının, hafıza kaybının tek bir gen ya da tek bir bölgedeki hasarla açıklanamayacağını gösterdiği aktarıldı. Beyin yaşlanmasının, uzun yıllar boyunca biriken ve tüm beyni etkileyen karmaşık bir süreç olduğu belirtildi.

Çalışmanın kıdemli yazarlarından Alvaro Pascual-Leone, “Hafıza kaybı sadece yaşlanmanın doğal bir sonucu değil; bireysel yatkınlıklar ve zamanla biriken biyolojik süreçlerin bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Araştırma Nature Communications dergisinde yayınlandı.