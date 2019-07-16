Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? merak ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün açılıyor. Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan müzede 11 bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar da müzede sergilenecek. Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerededir? İşte ayrıntılar...

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? merak ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün açılıyor. Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan müzede 11 bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar da müzede sergilenecek. Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerededir? İşte ayrıntılar... Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerededir? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor. Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.

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