'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi

Açılışa katılan vatandaşlar Erdoğan'ın konuşmasının başında "İşte ordu, işte komutan" sloganları attı.

Bu akşam "Hafıza 15 Temmuz"u açtıklarını ifade eden Erdoğan, "Gerçi altına bir 'müze' de ilave edilmiş ama müellifine sormam lazım, izin almam lazım." diyerek, müzenin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bu mekanın şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, bu vesileyle bu köprüde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerin her birine sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmanın da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizler, mazisi çağ açıp, çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, Çanakkale, Kut'ül Amare gibi destansı mücadelelerle dolu bir milletiz. Tarih yazan bir millet olarak, tarihimizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda maalesef aynı başarıyı gösteremiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından besmele çekerek katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne gezdi ve bilgi aldı.

"3 yıldır telefonu saklıyoruz"

'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılış töreninde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da yer aldı. 15 Temmuz darbe gecesi Facetime üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağlantı kuran Hande Fırat o güne dair açıklamalarda bulundu. Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiği telefonun 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yer aldığını açıkladı.

Hande Fırat açıklamaları şöyle;

Mutlaka gezsinler müzeyi. Özellikle üst katta şehitlerimizin ayakkabıları var. İnanılmaz duygu verici ve etkileyici. O gece vatandaşlarımızın nasıl kenetlendiğini, nasıl bir arada durduğunu net gösteriyor. İnsanları öldüren bombaları da, helikopterlerden atılan mermileri de oradan görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonu sakla demişti. 3 yıldır saklıyoruz. O gece bir terör örgütünün kalkışmasıydı bu. Gazeteci olarak görevimizi yaptık. Çığlık atan ağlayan muhabirimiz de oldu. Milletimiz vatanına sahip çıktı. Ben 45 yaşındayım, 80 ve 15 Temmuz darbelerini gördüm. Çocuklarımız bunları yaşamasın. Aldığımız her son dakikanın her şeyi belli. RTÜK kayıtlarından da görebilirler. İşimizi yaptık. Dolayısıyla işimizi yaparken insanların öldürüldüğü bombaların atıldığı görüldü. Benim için çok duygusal bir an.

Telefonu konuştuk. "Nasıl bunu buraya koyacağız. Bir tane daha telefon vardı" dedi. Karşı taraftaki telefonun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonu olduğunu öğrendim. Onu da diğer telefonun yanına koydu kendileri. Duygusal bir andı. O gece herkes ne yaşadığını biliyor. Biz o gece çok korktuk. O gecenin kahramanları Türk Milletidir.

Herkes kendi ülkesine vatanına geleceğine sahip çıktı. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Kahraman milletimiz.

Hala terör örgütü mensupları üzerinden bağlantı kuruldu. Yok Facetime öğretildi. Bunlar çok büyük yalandır. Allah yukarıda bizler ne yaşadığımızı biliyoruz.