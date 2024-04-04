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Etkinlikler Hafız kızlardan takdir toplayan hareket
Etkinlikler

Hafız kızlardan takdir toplayan hareket

Yeniakit Publisher
2024-04-04 12:54:00 -
Hafız kızlardan takdir toplayan hareket

Hafızlık öğrencileri harçlıklarını Filistin'e gönderdi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri 18 bin 550 TL’yi Filistin’e gönderdi.

Kur’an Kursunda hazırladıkları Filistin ve Kudüs Köşesine kurdukları kumbarada harçlıklarını biriktiren hafızlık öğrencileri, biriken 18 bin 550 TL’yi hocaları refakatinde İlçe Müftülüğüne gelerek Filistin’e gönderilmek üzere İlçe Müftüsü Hasan Serçe’ye teslim ettiler.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

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