Hafif ticari araç, konteynere çarptı: 3 yaralı Tunceli- Ovacık yolundaki Vali Atıl Üzelgün Caddesi'nde kontolden çıkan aracın inşaat konteynırına girmesi sonucu oluşan kazada, 3 kişi yaralandı.

Tunceli'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde, Moğultay Mahallesi'nden geçen Tunceli- Ovacık yolundaki Vali Atıl Üzelgün Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Yıldız yönetimindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada, sürücü Kemal Yıldız ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta ve konteynerde hasar meydana geldi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.