0553 313 94 23

Hafif ticari araç, konteynere çarptı: 3 yaralı

Tunceli- Ovacık yolundaki Vali Atıl Üzelgün Caddesi'nde kontolden çıkan aracın inşaat konteynırına girmesi sonucu oluşan kazada, 3 kişi yaralandı.

03 Şubat 2019 Pazar 17:05
Hafif ticari araç, konteynere çarptı: 3 yaralı

Tunceli'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Moğultay Mahallesi'nden geçen Tunceli- Ovacık yolundaki Vali Atıl Üzelgün Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Yıldız yönetimindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada, sürücü Kemal Yıldız ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta ve konteynerde hasar meydana geldi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:05
  1. Tunceli
  2. Ovacık
  3. Trafik kazası
  4. Hafif ticari araç konteynere çarptı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabağlar'da midibüs yokuşta kaydı: 4 yaralı
    1. Karabağlar'da midibüs yokuşta kaydı: 4..
    2. Başakşehir kazandı! Fark açılıyor
    3. "Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri..
    4. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu;..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması:..
    7. Köye inen tilkiyi elleriyle beslediler
    8. Sobadan zehirlenen kadın 11 günlük..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    10. Avcılar keklikler için doğaya yem..
    11. 16 yıldır yatağa mahkum eşine bebek..
    12. Çocuklar namaza 'Haydi çocuklar..
    13. "Salda Gölü'nün imara açılacağı..
    14. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    15. İsveç'te Çin'in Doğu Türkistan'daki..
    16. Drift yapıp kaçan ehliyetsiz sürücüye..
    17. 18 yaşındaki Tuğçe'yi uykusunda..
    18. Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılık..
    19. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    20. Trump duyurdu: Askerleri tutmak..
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı