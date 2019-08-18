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Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:12
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza; Çiflik Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aziz M. yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen, Tolga S. idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadasürücüler ile Şerife M., 1 yaşındaki Özge ile 4 yaşındaki Ömer M. ve diğer araçtaki Anıl Baran T. yaralandı.


Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Aziz M. olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince çıkartıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan Tolga S., Anıl Baran T. ve 1 yaşındaki Özge M.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:12
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