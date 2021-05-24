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Gündem Hadsizlik sonrası Meral Akşener'den geri vites
Gündem

Hadsizlik sonrası Meral Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri vites yaptı. Akşener, "Netahyanu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize boyutu iğrençti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:33:00 - 2021-05-24 21:26:11
Hadsizlik sonrası Meral Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri vites yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı skandal ifadelerin ardından Erdoğan'ın babaocağı Rize'de vatandaşların protestosuyla karşılaşan Akşener, bugün Isparta'daydı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Meral Akşener, "Sözlerimi çarpıttılar" diyerek geri vites yaptı.

Rizeli esnafın İYİ Partililer tarafından yumruklanmasına ilişkin de Akşener, "En ufak bir vatandaştan sorun yaşamadık" ifadeleriyle kepaziliğin üzerini örtmeye çalıştı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'kahvaltı' çağrısına yeşil ışık yakan Meral Akşener'in sözleri şu şekilde:

"Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. 25-30 kişi durduğu yerden bağırdı. Bunlar bize caydırıcılık unsuru olamaz.

Ben Rize'de yaşayan her bir vatandaşa teşekkürlerimi sunuyorum. En ufak bir vatandaştan sorun yaşamadık. Küfreden herkesi mahkemeye vereceğiz."

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Ver ver askere gücü yetmeyen meralyahu ver herkesi mahkemeye.
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zillet-mossad-mafya baglantisi artik asikar. Ülkemizde münafikliga gecit vermiyecegiz. yahudilere Türk isimleri yasaklansin.
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