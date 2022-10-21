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Gündem Hadsiz şovmen hakkında suç duyurusu!
Gündem

Hadsiz şovmen hakkında suç duyurusu!

Tiktok'ta beğeni uğruna sarık ve cübbe giyerek cami içerisinde imamlar hakkında ileri geri konuşan kişiye Mil-Diyanet Sen’den tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 16:55:00 -

 YENİ AKİT  ANKARA 

Tiktok'ta beğeni uğruna sarık ve cübbe giyerek cami içerisinde imamlar hakkında, “Gelen imam camiyi beğenmiyor. Eşi lojmanı beğenmiyor. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok” diyerek imamları eleştiren kişi hakkında Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Gül paylaşımında, “Hadsiz şovmen hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Cami, sarık ve cübbemizi TikTok'a malzeme yaparak din görevlilerimizi tahkir ve tezyif eden, aşağılayan haddini bilmez bu adamla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

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