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Yerel Hadsiz bildiriye karşı suç duyurusu
Yerel

Hadsiz bildiriye karşı suç duyurusu

Tunceli'de STK'lar, 104 emekli amiralin hükümeti darbeyle tehdit ettiği bildiri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 15:37:00 -
Hadsiz bildiriye karşı suç duyurusu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.STK temsilcileri, bildiride isimleri olan emekli amiraller hakkında basın açıklaması yapmasının ardından suç duyurusunda bulundu.

Aziz Türk milletinin tarihinin en organize ve en alçak kalkışmalarına karşı her zaman bir ve beraber olduklarına değinen İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Öztan Önal, "Bu aziz Türk Milleti tarihinin en organize ve en alçak kalkışmalarına karşı her zaman bir ve beraber olup, tek vücut halinde hep ayakta kalmış fitne ve fesatların oyunlarını her daim boşa çıkarıp başlarına geçirmiştir.15 Temmuz da verilen dersi almayan müptezeller gece yarısı toplanıp, bu şerefli milletin iradesine karşı bildiri yayınlama densizliğine kalkışmışlardır.Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi demokrasi dışı girişimlerden darbe imalı bildirilerden, devletinin ve milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkışan hainlerden bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa onlara ve tüm uzantılarına sesleniyorum: 15 Temmuz’da nasıl uçaklar kalkmasın diye hasata hazır tarlalarımızı yaktıysak, ölmedik ölümüne buradayız hodri meydan” dedi.

Ünal, dün olduğu gibi bugünde yarında vatan için milletin refahı ve huzuru için seve seve can vermeye hazır olduklarını vurguladı.

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