  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı
Gündem

Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı

3 Kasım'da yapılan ABD seçimleri sonrası Donald Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'a bir grup Demokrat senatör Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta taraf tuttuğunu belirten senatörler, Türkiye'ye karşı politika değişikliği önerdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:30:00 -
Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sitesinde yayınlanan mektupta, bir grup Demokrat senatörün Joe Biden'dan göreve resmen başladıktan sonra Dağlık Karabağ'daki durum nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik politikada değişiklik yapmasını talep ettiği belirtildi.

Karabağ'ın statüsü

Mektup metninde, "Barışı memnuniyetle karşılıyor olsak da bu anlaşmanın yarattığı hem kısa hem de uzun vadeli sorunlardan derin endişe duyuyoruz, zira Dağlık Karabağ'ın nihai statüsü meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir şey içermiyor. Ayrıca inanıyoruz ki ABD ve uluslararası toplum kararlı bir şekilde hareket etseydi, bu trajik sondan kaçınılabilirdi" ifadelerine yer verildi.

Senatörler, "Çok uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan'ın savaş söylemlerine katlandık ve bunun sonucu şu anda açıkça görülüyor. Başkanlık görevini üstlendiğinizde, bölgeye yönelik demokrasiyi, insan haklarını ve kendi kaderini tayin etme hakkını destekleyen yeni bir politika uygulama imkanına sahip olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Biden'a askeri yardımı kesme çağrısı

Mektubun mimarları, Biden ve yeni idaresinden Azerbaycan'a askeri yardımı kesmelerini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çatısında Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili müzakerelere katılmalarını, ayrıca mayınların temizlenmesini ve Ermeni sığınmacıların geri dönmelerini destekleyerek insani yardım sağlamalarını talep etti.

Mektupta ayrıca 'NATO üyesi olarak defalarca ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden Türkiye'ye yönelik politikanın yeniden gözden geçirilmesi' ve Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta Ermeni ordusunun sivilleri hedef almasından hiç bahsedilmedi

27 Eylül'de tırmanan Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Ermenistan ordusu defalarca sivilleri hedef almış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Senatörlerin Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef alan bu mektubunda Ermenistan'ın saldırıların hiç bahsetmemesi dikkat çekti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri
Siyaset

Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri

İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan İYİ Parti üyesi bir grup, yaptıkları basın açıklamasıyla yönetime istifa çağrısı yaptı. İstifa slogan..
Erdoğan'ın çağrısı sonrası 3 dünya devi harekete geçti! Flaş Türkiye hamlesi
Ekonomi

Erdoğan'ın çağrısı sonrası 3 dünya devi harekete geçti! Flaş Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve yabancı yatırımcılara çağrısına cevap geldi. Üç büyük firma Türkiye'de yatırım yapmak için harekete geçti...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay