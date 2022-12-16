Hadise'nin yeni evinin tadilatına harcadığı para dudak uçuklattı! Hani "kriz" vardı kadın?

Sesinden ziyade yaptığı sansasyonel hareketler ve giydiği edep dışı kıyafetlerle gündeme gelen şarkıcı Hadise'nin, geçtiğimiz ay 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alması magazin gündemine oturmuştu. Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini 30 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva’daki evinden taşınan Hadise’nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL’ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı: "Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım. Hadise isyan etti! 'Bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum."

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Hadise, şimdilerde Dinçerler’den boşandıktan sonra aldığı yalı dairesine taşınmak için gün sayıyor. Şarkıcının, 40 milyon TL'lik evinin tadilatına 3 milyon TL harcadığı öğrenildi. Yeni evine eşyalar da almaya başlayan Hadise, kısa süre sonra dairesine taşınacak.