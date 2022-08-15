Hadise'nin eşinden 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki: Ulan bir bitmediniz!

Açıklamalarıyla psikolojisinin hiç de iyi olmadığı görülen Üstün Dökmen'in katıldığı bir programda başörtüsü ve psikoloji hakkındaki hezeyanları, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Psikolojik vaka Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" şeklindeki sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Hadise'nin eşi de tepki gösterdi

Dökmen'e tepki gösterenlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler oldu. İsyan eden Dinçerler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" ifadelerini kullandı.

İşte Dinçerler'in o paylaşımı: