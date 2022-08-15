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Gündem Hadise'nin eşinden 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki: Ulan bir bitmediniz!
Gündem

Hadise'nin eşinden 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki: Ulan bir bitmediniz!

Şarkıcı Hadise'nin eşi iş adamı Mehmet Dinçerler, katıldığı bir programda "Başörtülü psikolog olmaz" diyen 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki gösterdi. Dinçerler, "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 17:50:00 -

Açıklamalarıyla psikolojisinin hiç de iyi olmadığı görülen Üstün Dökmen'in katıldığı bir programda başörtüsü ve psikoloji hakkındaki hezeyanları, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Psikolojik vaka Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" şeklindeki sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Hadise'nin eşi de tepki gösterdi

Dökmen'e tepki gösterenlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler oldu. İsyan eden Dinçerler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" ifadelerini kullandı.

İşte Dinçerler'in o paylaşımı:

 

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Yorumlar

Fatıh

Bak örümcek kafalı psokolog git önce kendini tedavi ettır dandono sonra bilim üzerinde çalışıyooom diye miyavla.. En basİTiyle..

Gökhan Afşar

Tebrikler Mehmet Dinçerler kardeşim ağzına sağlık bir kurtulsak şu okumuş cahiller den
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