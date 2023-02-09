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Gündem Hadise’den deprem açıklaması! “Utanan bizler…”
Gündem

Hadise’den deprem açıklaması! “Utanan bizler…”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sonrası 10 il etkilenmişti. Birçok ünlü isim deprem paylaşımı yapıyor. 10 ilde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Unicef elçisi olmasıyla bilinen Hadise'nin yapacağı paylaşımlar merak ediliyordu. Şarkıcı Hadise deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 07:22:00 -
Hadise’den deprem açıklaması! "Utanan bizler…"

Şarkıcı Hadise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıcı etkiye sebep olan deprem ile ilgili paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise, ''Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler. Dayanması çok zor.'' dedi.

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