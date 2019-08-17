Hadîs-i şeriflere göre amellerin fazîletleri
Hz. Peygamber Efendimiz (sav), şöyle buyuruyor, "Allah Tealâ rahmetini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuzunu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak (emzirirken) yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır."17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:22
Merhamet ve şefkat, Hz. Peygamberimizin davetinin esaslarındandır. Müslüman denilince, her cephesiyle mükemmel ve son derece merhametli ve müşfik bir insan hâtıra gelir. Bunun için; Peygamberimiz: “Merhametli olanlara, Rahmân olan Allah merhamet eder. Yeryüzündekilere siz merhamet edip acıyın ki, göktekiler de size acıyıp merhamet etsin!” (Tirmizî)
Cenâb-ı Allah buyuruyor ki: “Ben Rahmân’ım; sıla, rahimdir. Kendi ismimden ona bir isim ayırdım. Kim sılayı yerine getirirse (yani uzak-yakın akraba ve dostlarını ziyâret edip onlara iyilikte bulunursa), Ben onu rahmetime ulaştırırım. Kim de sılayı terkederse, Ben de rahmetimi ondan keserim.” (Tirmizî)
“Kim rızkının genişlemesini, bıraktığı (kötü) izlerin unutulmasını istiyorsa sıla-i rahimde bulunsun.” (Buhârî) (Hadîs-i Şeriflere Göre Amellerin Fazîletleri Kitabından)
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