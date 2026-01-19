  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında! Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler? İstanbul Valiliği duyurdu: İkinci bir emre kadar yasaklandı İran’da ortalığı karıştıracak görüntü günler sonra ortaya çıktı!Sokağa inenleri keklik gibi teker teker böyle vurmuşlar Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi? Ölümün kıyısından döndü! Sosyal medya bu kazayı konuşuyor 'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi! Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!" İran'da karşılık bulamamıştı: Rıza Pehlevi Grönland kralı olmaya hazır olduğunu söyledi! 1 ay boyunca aynı saatte uyuyun! Bakın ne oluyor
Gündem Hadımköy'de dev yangın! Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü kapladı!
Gündem

Hadımköy'de dev yangın! Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü kapladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hadımköy'de dev yangın! Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü kapladı!

İstanbul Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ayrıntılar birazdan...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23