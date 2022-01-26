İstanbul’da son yılların en şiddetli kar yağışı gerçekleşti. Pek çok sürücü ise kar yağışı sebebiyle araçlarını otoyollarda bıraktı. Kar yağışının durmasına rağmen araçlarını almayanlara ise bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

Hadımköy Gişeler'de bırakılan araçlara ceza kesilecek mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar sebebiyle araçlarını yollara bırakanlara sosyal medyadan seslendi. Vali Yerlikaya, “Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir” dedi.

Görevlilerce çekilecek olan araç sahiplerine bir ceza uygulanıp uygulanmayacağına yönelik açıklama bulunmuyor.