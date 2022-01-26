Hadımköy Gişeler'de bırakılan araçlara ceza kesilecek mi?
Kar yağışı sebebiyle pek çok kişi araçlarını 24 Ocak Pazartesi akşamı yollarda bıraktı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının etkisini yitirmesine rağmen araçlarını bulunduğu yerden almadı. Bu ise trafikte güçlüklerin yaşanmasına yol açıyor. Peki, araçlarını yoldan çekmeyenlere ceza yazılacak mı?
İstanbul’da son yılların en şiddetli kar yağışı gerçekleşti. Pek çok sürücü ise kar yağışı sebebiyle araçlarını otoyollarda bıraktı. Kar yağışının durmasına rağmen araçlarını almayanlara ise bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.
Hadımköy Gişeler'de bırakılan araçlara ceza kesilecek mi?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar sebebiyle araçlarını yollara bırakanlara sosyal medyadan seslendi. Vali Yerlikaya, “Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir” dedi.
Görevlilerce çekilecek olan araç sahiplerine bir ceza uygulanıp uygulanmayacağına yönelik açıklama bulunmuyor.