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Hadım edilen sapık için flaş karar

Küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği için kızın babası tarafından sokak ortasında kasığından bıçaklanan sapık tutuklandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:57
Hadım edilen sapık için flaş karar

Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğunu eliyle taciz eden ve küçük kızın babası tarafından cinsel organından bıçaklanan sapık tutuklandı.

MARKETTE TACİZE UĞRAYAN KÜÇÜK KIZ DURUMU BABASINA ANLATTI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, bir markette alışveriş yapan D.Ş. isimli küçük kız çocuğu, G.E. isimli sapığın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı. Bunun üzerine küçük kız durumu babasına anlattı.

 

SİNİR KRİZİ GEÇİREN BABA SAPIĞI DEFALARCA BIÇAKLADI

Baba M.Ş., hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. M.Ş., kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı. Şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.'yi cinsel organından defalarca bıçakladı.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.'yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı. Baba M.Ş. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

 

TUTUKLANDI

Küçük yaştaki D.Ş.'ye tacizde bulunan G.E., hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü. G.E., adliyede alınan ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Küçük çocuğa eliyle tacizde bulunan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:57
  1. Yenimahalle
  2. Sincan
  3. Ankara
  4. hadım

YORUM YAZ

  • necmetdin aykaçnecmetdin aykaç9 sa önce
    BABANIN ELİNE SAĞLIK. ÇUKURYARATIKLARA DERS OLSUN.
  • hilmikurthilmikurt23 sa önce
    vay kansız vaay !! bu ne cürret !! bu ne utanmazlıktır !Bu ne rahatlık ! Sapıklar için çok acil caydırıcı cezalar getirilmeli.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz6 sa önce
    Baba ders verdi yapılması gerekeni yaptı. Ödül verilmeli bu şerefsizleri halledene! serbest bırakınkardeşim!
  • mevlütmevlüt22 sa önce
    bari başlamışken...
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    merak ettim, 18 yaşındaki kızıyla gönüllü birliktelik, yani zina ederken yakalansaydı ve baba aynı hissiyatla o adamı bıçaklasaydı, bizim tepkimiz gene aynı olurmuydu?bu tepkiler batının ve batı yanlısı, feminist tazyiklerin bize eklemesi olabilir mi?
  • OguzOguz16 sa önce
    Adaletimiz beni şaşırtarak haklı olan babaya ceza vermeyip o pe....enge cezasını vermiş,alışık olmadığımız durumlar bunlar.
  • mehmetmehmet7 sa önce
    babayı bıraksınlar babayı baba ağır tahrik altında işlemişiyide etmiş eline sağlık biran önce serbest bırakılmalı ...
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu18 sa önce
    Bundan sonra sapıklığına nonoş olarak devam edecektir. Sapıklık insanın ruhundadır.
  • ADMADM9 sa önce
    Yahu ister bir dernek ister gazeteniz eliyle bir yardim kampanyasi baslatsaniz da su cocugun ailesine para yardiminda bulunsak. Hem halkin infazlara karsi yurekten destegini gorsunler hem de su aile maddi zorluk cekmesin. Baba kesin ceza alir. Yapin bir guzellik.
  • tarıktarık22 sa önce
    adaleli elinle ...
  • DERNUTCIDERNUTCI22 sa önce
    BU COCUK ISTISMARCISINA NEDEN TEDAVI YAPIYORUZ BIRAKALIM ZIBARSIN NALET IYILESTIGI VAKIT BELKI SENIN KIZINA ISTISMAR YAPACAKTIR BUNLARIN ANLIYACAGI DILDEN HAREKET ETMEK LAZIM BUNLARI AMELIYAT ILE KADIN YAPALIM BAKSINLAR NASIL OLUYORMUS EL HAREKETLERIHADIMLA BU IS OLMAZ AMELIYATLA KADIN OLSUN BU COCUK ISTISMARCILARI.
  • cccccc9 sa önce
    Devlet bir şey yapmazsa herkes kendi cezasını vermeye kalkar ki bu da çok olumsuz durumlara yol açar. Buna örnek geçenlerde bir kızın babası tarafından suçsuz yere öldürülen bir genç kız sonradan itiraf etti çocuğun suçsuz olduğunu. amca çocuğu ile zina yapıp suçsuz birisine iftira atıp ölümüne sebep olmuştu.Devlet acil olarak İdam gibi caydırıcı kanunları devreye sokmalıdır.
  • Metin YükselMetin Yüksel17 sa önce
    eline koluna saglik ey kutlu baba, ellerin dert görmesin, biz seninleyiz
  • BayramBayram22 sa önce
    Türkiye de 80 milyonuz dikkat edersen.
  • vezir bakırcıvezir bakırcı4 sa önce
    yorum yapanlar önce okuyun bilgi sahibi olun sonra fikir söyleyin . zaten baba tutuklanmamış neyi serbest bırakılmalı diyorsunuz. tutuklanan sapıktır . mahkeme doğru karar vermiş o babanında gözlerinden öperim
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp23 sa önce
    Daha beter olsun pis herif !
  • Osman ÇETİNOsman ÇETİN4 sa önce
    İbret olsun, nokta
  • IstanbulIstanbul23 sa önce
    İşte böyle adeleti elinle vereceksin belki o zaman bunlar olmaz
  • ŞERİATŞERİAT8 sa önce
    eksik kalmış tamamen kesecekti veya ...sağlıkçıları engelliyecekti ..kan kaybından geberecekti..... EVET BU DURUM DEVLETİN KANUNLARININ EKSİKLİĞİNİHİSSEDEN VATANDAŞ ; KENDİ İMKNLARIYLAİLAHİ ADALETİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR
  • M Ali KM Ali K23 sa önce
    vatandaşı cezayı kendi vermek zorunda bırakanlar utansınlar
  • Emre BayındırEmre Bayındır20 sa önce
    Özellikle küçük yaştaki çocukları istismar edenlere ağır cezalar getirilmeli. Hele ki istismar sonrasında katledenlere doğrudan idam cezası verilmeli. Fakat, devletin basın-yayın organlarını, medyayı ve interneti de sıkı bir şekilde kontrol altına alması lazım. Zira pisliğin asıl kaynağı orası. Bunun yanında kadınların, genç kızların açık saçık giyinmeleri de bu tip olayların artış göstermesine neden oluyor. Şahsen uygunsuz giyinenlere yapılan tacizleri evet kabullenemez buluyorum ama, davetiye çıkardıkları da bir başka gerçek. O tip vakalara ağır ceza verilmesini uygun bulmuyorum doğrusu. Bu konuda da eğitim ağırlıklı adımlar atılmalı. Zorla yaptıramazsınız nihayetinde. Fakat eğitimde bu konulara ağırlık verirseniz, belirli bir oranda başarılı olabilirsiniz. Bu faktörler göz önünde bulundurulursa oldukça aşama kaydedilecektir.
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