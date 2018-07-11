Hadım edilen sapık için flaş karar

Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğunu eliyle taciz eden ve küçük kızın babası tarafından cinsel organından bıçaklanan sapık tutuklandı.

MARKETTE TACİZE UĞRAYAN KÜÇÜK KIZ DURUMU BABASINA ANLATTI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, bir markette alışveriş yapan D.Ş. isimli küçük kız çocuğu, G.E. isimli sapığın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı. Bunun üzerine küçük kız durumu babasına anlattı.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN BABA SAPIĞI DEFALARCA BIÇAKLADI

Baba M.Ş., hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. M.Ş., kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı. Şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.'yi cinsel organından defalarca bıçakladı.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.'yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı. Baba M.Ş. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

TUTUKLANDI

Küçük yaştaki D.Ş.'ye tacizde bulunan G.E., hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü. G.E., adliyede alınan ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Küçük çocuğa eliyle tacizde bulunan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.