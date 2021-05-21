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Hadi Özışık, Abdurrahman Dilipak'ı da böyle hedef almıştı
Gündem Hadi Özışık, Abdurrahman Dilipak'ı da böyle hedef almıştı
Gündem

Hadi Özışık, Abdurrahman Dilipak'ı da böyle hedef almıştı

Sedat Peker'i yanlış yönlendirmesiyle gündeme gelen İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak ile ilgili yaptığı çıkış akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 18:53:00 -
Hadi Özışık, Abdurrahman Dilipak'ı da böyle hedef almıştı

Kamuoyunda 'mafya lideri' olarak tanınan Sedat Peker, İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı paylaşmıştı. Videodaki kayda göre Hadi Özışık, Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmesine aracılık ediyordu. Bakan Soylu yaşananları 'Hadi özışık, Sedat Peker'i keklemiş. Kim keklemişse gitsin ondan hesap sorsun' diyerek değerlendirdi. Hadi Özışık da Peker ile görüşmesini Bakan Soylu'nun haberi olmadan yaptığını söyleyerek kamuoyundan özür diledi.

Yaşananların ardından Özışık'ın gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak'a da tepki gösterdiği ifadeler akıllara geldi.

Dilipak, aileyi ifsat eden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazdığı yazısında, LGBT'li sapkınlar için "fahişe" ifadesini kullanmıştı. Dilipak, "Peki, 40 kere söyledim, fahişe derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil! LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir ‘fahişe ve türevleri’. ‘Papatyalar veya Ak Parti içindeki AKP’liler’ derken ise, Ak Partililerin tamamını kastetmediğim ortadadır. Böyle bir iddiadan Allah’a sığınırım. O yazımdaki ‘bu fahişe ve türevleri’ tanımı yerine LGBT+’yı koyup okuyun bakalım. O zaman sesiniz çıkmayacak. Bu tanımı yaparken, belli bir sermaye grubunun sponsor olduğu, AK Parti içindeki AKP’liler diye tanımlamaya çalıştığım bu grubun nasıl olup da bu LGBT’lilere sahip çıktığı ve bunlara sponsorluk yaptığını anlatmaya çalışıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Hadi Özışık tepki göstermişti

Hadi Özışık ise, Dilipak'ın "fahişe" kelimesini kullanarak iftira attığını ileri sürmüş ve "Allah da seni affetmez" iddiasında bulunmuştu.

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