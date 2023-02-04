Hadi oradan Mustafa Balbay! Her seçimde tokat yiyor, ama hâlâ akıllanmıyor

Cumhuriyet gazetesinin her seçim öncesinde atıp tutan, sandıktan AK Parti çıkınca da sessizliğe bürünen yazarı Mustafa Balbay, yine AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a sataştı. Halka tepeden bakan siyaset yerine vatandaşla iç içe olmayı tercih eden Erdoğan'ı "toplumu teslim almaya çalışmak"la itham eden Balbay, haksız suçlamalarda bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bir kuşaklık dilimi aşan iktidar sürecinde toplumu teslim alamadın. Büyük erozyonlar yaşandı, değişimden öte başkalaşmalara tanık olduk ama millet sana teslim olmadı.

Devleti teslim aldığını düşünüyorsun… O da gerçekçi değil.

Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. “Ben gidersem devlet batar” söylemini ne kadar dayatabilirsin?

Devleti kendinden ibaret görürsen, batar!

Ama görüyorsun işte bu ülkenin kuruluş genleri kaybolmuyor.

Olmuyor usta…

Gerisini sen düşün…"