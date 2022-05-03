Hadi oradan kokona! Böyle pişkinlik görülmedi

Geçmişte, “PKK bir Kürt özgürlük hareketidir. PKK Türkiye demokrasisi için olmazsa olmazdır”, “Türkler Ermenileri de Kürtleri de katletti” gibi herzeler yumurtlayan Oya Baydar, "fondaş medya"nın "amiral gemisi" t24'teki yazısında yine bildik çarpıtmalara başvurdu. Terörle mücadeleyi "savaş" olarak yutturmaya çalışan kokona, özgürlük havarisi pozlarına bürünüp sözde barış nutukları attı. İşte kandan beslenen, ancak bu gerçeği ustalıkla gizlemeye çalışan o densizin "bayram yazısı" diye karaladıkları:

"Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Herkesin, özellikle muhalefetin; şehit cenazeleri gelirken, insanlar açken, binlerce kişi keyfî tutuklamalarla zindanlardayken, “bu neyin bayramı” diye güçlü, eylemli ve cesaretli şekilde sormalarını, kan dökülürken bayram kutlanamayacağını, şehit kanına bulanmış bayram olmayacağını, bu savaşın durması gerektiğini kitlelere anlatmalarını istiyorum.

Ziyaretler, mesajlar, nutuklar, vaatler, kutlamalar… Bayrammış... Ve ben; kederle, öfkeyle, çaresizlikle “Bu neyin bayramı?” diye soruyorum başta iktidar mensupları olmak üzere tüm siyaset erbabına; soygundan talandan pay almak için muktedirlerin çevresine kümelenmiş çanak yalayıcılara; yıkama yağlamacı medya kalemşörlerine; ahlaklarıyla birlikte vicdanlarını da yitirmiş adları yorumcu, sıfatları prof., uzman, stratej olan ekran güllerine; “engereklere, yılanlara, aşımıza ekmeğimize göz koyanlar”a.

Kutladığınız bayram neyin bayramı? Neyi kutluyorsunuz? Fütuhatçı emelleriniz, savaştan rant kazanma planlarınız, iktidar hırsınız, halklara düşmanlığınızla kendi bekanız uğruna komşu ülkelerin topraklarında ölmeye ve öldürmeye gönderdiğiniz evlatlarımızın şehit olmalarını mı? Her gün birer ikişer gelen şehit cenazelerini mi?

(...) Neyi kutluyorsunuz? Sizler gibi riyakâr değil gerçek yurtsever, topunuzdan daha temiz, suçsuz günahsız binlerce insanı: misal, Gezi kumpas davasında engizisyon mahkemelerini aratan yargı aparatının eliyle rehin aldığınız ülkenin övünç kaynağı namuslu aydınları demir parmaklıklar ardına attırmanızı mı?

Neyi kutluyorsunuz? İktidarınızı sarsabilecek, koltuklarınızı altınızdan çekecek muhalif güçleri, barış, özgürlük, hak, adalet diyenleri bertaraf etmek için uyguladığınız baskıları, zulmü mü; anayasayı, yasaları fütursuzca ilga etmenizi, yerine ucube “şahsım” rejimini geçirmenizi, hukuku guguk yapmanızı mı?

Neyi kutluyorsunuz? Ülkemizi uyuşturucu ticareti, kara para aklama, yolsuzluk, mafya-siyaset-devlet ortaklığının payitahtı haline getirme başarınızı mı, kirli siyasetinizi mi?

Kitlelere afyon niyetine sunduğunuz yalanlarla bu ülkenin masum, iyi insanlarını kendi suretinizde kötücülleştirip vicdansızlaştırma, birbirlerine düşürme, “bebeklerden katiller yaratma” başarınızı mı?

Bunları kutluyorsanız, evet kutlayın, yiyip için, çalın oynayın, nutuklar atın, görkemli kabuller, törenler düzenleyin; bu bayramı hak ediyorsunuz. (...)"