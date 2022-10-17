Hadi oradan Davutoğlu'nun tetikçisi! Bırak bu işleri Ocaktan

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine "Hadi oradan" dedirten bir yazıya imza attı. İsim vermeden Davutoğlu'nu "liyakat abidesi" gibi sunan Ocaktan, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"AK Parti’nin Seçim Vizyon Belgesi özgürlük ve helalleşme üzerine inşa edilecekmiş. Abdülkadir Selvi Hürriyet’teki köşesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özgürlükler, kucaklaşma, gelecek vizyonu ve helalleşme odaklı bir belge açıklayacağını yazdı. Erdoğan’ın Kürt sorunu ve Alevi meselesinde kullanacağı dil de bu çerçevede olacakmış…

Bu habere sevinmeli mi, yoksa üzülmeli miyiz doğrusu bilemedim. Normal zamanlarda, daha doğrusu AK Parti’nin demokratik değerlere önem verdiği yıllarda olsaydık bu haberin gerçekten bir değeri ve inandırıcılığı vardı. Ama talihsizlik o ki bugün hayatımızı yasaklar manzumesine çeviren yeni bir AK Parti var ve her gün nefes almamızı zorlaştıran yeni yasaklar icat ediyor.

Evet AK Parti yola çıkarken ortaya koyduğu ‘hukukun üstünlüğü’ ve özgürlük eksenli temel ilkelerinden artık çok uzakta. Biliyoruz ki bugünlere gelene kadar kendi gerçekliğini inkar anlamında çok önemli bir mesafe katetti. Önce ilkelerini inkar etti, sonra partiye ve iktidara vizyon kazandıran liyakatli insanları partiden temizledi, partinin kıyısında-köşesinde varlığını sürdürmeye çalışan en küçük makuliyet kırıntılarını bile yok etti."