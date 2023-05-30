Hadi oradan be Ahmet Taşgetiren! Sen o aklı kendine sakla
Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, yine bildik nakaratları tekrarladı. Sürekli naif, derviş ve “halden anlayan” görüntü veren, ancak geçmişte bazı köşe yazarlarıyla girdiği polemiklerde bel altı vurarak gerçek yüzünü gösteren Taşgetiren, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a aklınca üslup dersi verdi.
Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, yine bildik nakaratları tekrarladı.
Sürekli naif, derviş ve “halden anlayan” görüntü veren, ancak geçmişte bazı köşe yazarlarıyla girdiği polemiklerde bel altı vurarak gerçek yüzünü gösteren Taşgetiren, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a aklınca üslup dersi verdi.
Taşgetiren, "Sen aklını kendine sakla" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:
"Kısıklı ve Beştepe’deki ilk konuşmalar ciddi sorun içeriyor. Kitlelere yuhlatmalar, yargılamaları devam eden insanlara yönelik en tepeden infazlar, küçümsemeler, alaylı ifadeler… en hafifiyle şık durmuyor. Hani 'kimin karnının şişini indiriyor bu sözler?' diye sormak geliyor içimden…"
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