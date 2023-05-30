  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hadi oradan be Ahmet Taşgetiren! Sen o aklı kendine sakla
Medya

Hadi oradan be Ahmet Taşgetiren! Sen o aklı kendine sakla

Yeniakit Publisher
2023-05-30 13:35:00 - 2023-05-30 14:30:52
Hadi oradan be Ahmet Taşgetiren! Sen o aklı kendine sakla

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, yine bildik nakaratları tekrarladı. Sürekli naif, derviş ve “halden anlayan” görüntü veren, ancak geçmişte bazı köşe yazarlarıyla girdiği polemiklerde bel altı vurarak gerçek yüzünü gösteren Taşgetiren, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a aklınca üslup dersi verdi.

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, yine bildik nakaratları tekrarladı. 

Sürekli naif, derviş ve “halden anlayan” görüntü veren, ancak geçmişte bazı köşe yazarlarıyla girdiği polemiklerde bel altı vurarak gerçek yüzünü gösteren Taşgetiren, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a aklınca üslup dersi verdi. 

Taşgetiren, "Sen aklını kendine sakla" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kısıklı ve Beştepe’deki ilk konuşmalar ciddi sorun içeriyor. Kitlelere yuhlatmalar, yargılamaları devam eden insanlara yönelik en tepeden infazlar, küçümsemeler, alaylı ifadeler… en hafifiyle şık durmuyor. Hani 'kimin karnının şişini indiriyor bu sözler?' diye sormak geliyor içimden…"


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Millet İttifakı devam edecek mi? Flaş çıkış geldi
Millet İttifakı devam edecek mi? Flaş çıkış geldi

Medya

Millet İttifakı devam edecek mi? Flaş çıkış geldi

Flaş Sinan Oğan iddiası! Meğer Erdoğan seçim gecesi...
Flaş Sinan Oğan iddiası! Meğer Erdoğan seçim gecesi...

Medya

Flaş Sinan Oğan iddiası! Meğer Erdoğan seçim gecesi...

Seçimlerin ardından tehlikeli çıkış! Senin ağzın ne söylüyor be adam
Seçimlerin ardından tehlikeli çıkış! Senin ağzın ne söylüyor be adam

Medya

Seçimlerin ardından tehlikeli çıkış! Senin ağzın ne söylüyor be adam

Mansur Yavaş’la ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü
Mansur Yavaş’la ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Medya

Mansur Yavaş’la ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş
Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş

Medya

Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş

Bomba İmamoğlu iddiası! Yer yerinden oynayacak
Bomba İmamoğlu iddiası! Yer yerinden oynayacak

Medya

Bomba İmamoğlu iddiası! Yer yerinden oynayacak

AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi duyurdu! Yeni kabinede bu olacak
AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi duyurdu! Yeni kabinede bu olacak

Medya

AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi duyurdu! Yeni kabinede bu olacak

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23