Hadi oradan be adam! Solak gazeteci Zafer Arapkirli çok fena saçmaladı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonraki ilk 29 Ekim kutlamalarını “İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu" olarak niteleyerek resmen nefret suçu işleyen, ancak bu terbiyesizliğinden dolayı hiçbir soruşturmaya konu edilmeyerek Türkiye’deki ifade özgürlüğünün ne denli geniş olduğunun bir defa daha anlaşılmasına katkı sunan solak gazeteci Zafer Arapkirli, Türkiye’de düşünce hürriyeti olmadığını savundu.

Arapkirli, Birgün gazetesindeki "Hadi oradan be" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

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"En ufak bir itiraza soruşturma açan, en ufak bir tweet’i, konuşmayı, TV-radyo -gazete yayınını dava konusu etmeye kalkışan, stadyumda atılan sloganı “oraya siyaset sokmayın” diyerek kınayan, ama sokakta veya başka ortamlarda slogan atanlara da tekme, tokat cop, gaz, tazyikli su ve sopa ile girişen iktidarın bu tavrı akut bir “suçluluk psikozundan” kaynaklanmıyorsa, nedir? TİP’in Kadıköy örgütüne, SOL Parti’nin Kadıköy’deki gösterisine karşı şiddet kullanılmasına, deprem bölgesinde başka sol örgütlenmelerin TKP’nin, HDP’nin ve diğerlerinin çalışmalarının engellenmesine başka nasıl bakabiliriz ki?

Yaklaşmakta olan seçim, bütün bu ağır ve kanlı kıyım bilançosunun hesabının (öncelikle) sandıkta sorulabilmesi için tarihi sel bir fırsattır."