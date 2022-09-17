Hadi oradan alçak herif! Sen ne pişkin çıktın be Hakan Şükür

Eski Galatasaraylı FETÖ firarisi Hakan Şükür, 'TERİM' belgeseli ile gündemde. Özel bir platformda yayınlanan 4 saatlik belgeselin '1996-2000' yıllarının anlatıldığı bölümünde FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyadan pişkin açıklama

O dönem Galatasaray'da forma giyen FETÖ firarisi Hakan Şükür ise konu üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şükür, "Öncelikle değerli hocam Fatih Terim'in belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim. Bence platform ve Fatih Terim benden bahsetmeyerek daha fazla ilgi çekti. Kimin fikriyse iyi iş. En azından Arif'e yapmayın. Gıkı çıkmıyor, idare ediyor çocuk. Onun da emeği çok, ayıp etmişsiniz" herzelerini yumurtladı.