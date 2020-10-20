Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı

HDP eski Eş Genel Başkanı PKK’lı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kahvaltı yapmak istediği söylemişti. Meral Akşener ise, “Anadolu’da bir adet vardır, düşmanın bile gelse kahvaltıya oturulur” diyerek terör tutuklusu Demirtaş ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Alaattin Çakıcı ile buluşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile Akşener’in yakın ilişkisi de gündeme geldi. Akşener’in Ağar için, “O benim ağabeyim” şeklindeki sözleri yine gündem oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Demirtaş’a çarpıcı bir çağrıda bulunuldu.

Akşener ile kahvaltı yapmak isteyen Demirtaş’a seslenen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Aynı çağrıyı Mehmet Ağar’a da yapabilir mi” diye sordu.