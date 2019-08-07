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Hadi Avrupa'da DAEŞ için biri yazabilsin bunları! PKK paçavrası devleti katil PKK'yı masum gösterdi

PKK yayın organı Yeni Yaşam, bugün yayınlanan “Büyük kurşunlar, küçük ölümler” başlıklı yazıda, bir taraftan 'devlet Kürtleri katlediyor’ algısı oluşturmaya çalışılırken, bir taraftan da PKK terör örgütünün katliamlarının üstü ustaca örtülmek istendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
Hadi Avrupa'da DAEŞ için biri yazabilsin bunları! PKK paçavrası devleti katil PKK'yı masum gösterdi

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın terörist faaliyetlerinin üstünü örten ve her terör olayında devleti suçlu göstermeye çalışan PKK yayın organı Yeni Yaşam, bugünkü yazısında devleti ‘kötü kalpli bir deve, her şeyi yutan boşluğa’ benzetti. Aynı yazıda, çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden kimi çocukların katili olarak da devlet gösterilerek, PKK’nın suçu devletin üzerine yıkılmaya çalışıldı.

Devleti, kötü kalpli bir dev olarak gösterdi!

Çocukluğumuzda Nısnıs diye bir dev vardı. Bir boşlukta gelir, heybesine attığı çocukları mağarasına götürür, sonrada bir güzel yerdi. Babaannem böyle anlatırdı.” diye başlayan yazının devamında, o kötü kalpli devin ‘devlet’ olduğu söylenerek, alenen karalama kampanyası yapıldı. Yazının devamında, devlete taş atan çocukların eylemlerini meşrulaştırmak için ise, “Küçücük ellerine, küçük taşlar alıp atıyorlar. Belki karanlığı ürkütürüz, korkuturuz da, bizden vazgeçer. Artık öldürmez bizi diye. Ama, küçük taşlar attılar diye de, onları öldürüyorlar, alıp büyük, karanlık zindanlara atıyorlar” ifadeleri kullanılarak, devlet Kürtleri katlediyormuş algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Devleti ‘çocuk katili’ olarak lanse etti!

Ceylan Önkol’u öldüren, bomba en büyüklerindendi. Annesi, parçaların eteğine toplayıp, kefenlemişti. Uğur Kaymaz ile babasına sıkılan kurşunlar, aynı büyüklükteydi.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, devlet çocukları katlediyormuş gibi gösterildi. Ceylan Önkol’un öldüğü patlamada, Önkol’un elindeki tahrayı yerdeki mühimmata vurarak patlattığı ortaya çıkmış, devletin herhangi bir kastı olmadığı görülmüştü. Uğur Kaymaz’ın babasının terörist olduğu AİHM’de görülen davada deklare edilmiş, Uğur Kaymaz’ın ise babasıyla beraber polislere 8 el ateş açtığı ve çıkan çatışmada öldüğü açıklanmıştı. Mustafa Muğlalı Kışlası’nın atış poligonu tel örgülerinin dışında gerçekleşen ve 1 çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlama için de, “Büyük devletin, büyük bombası ile öldü.” ifadeleri kullanılarak, devlet suçlanmaya çalışıldı. Daha evvel Özgür Politika Gazetesi’nde yayınlanan yazının sonunda, Tunceli’de PKK’nın EYP’sinin infilakı sonucu hayatını kaybeden Güloğlu kardeşlerin de devlet eliyle öldürüldüğü ima edilip, “Dersim’de kalleş bir patlayıcı ile can veren Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin anısına” ifadeleri kullanılarak, PKK'nın suçu yine devlete yüklendi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
  1. Tunceli
  2. Muğla
  3. Ceylan Önkol
  4. Özgür Politika Gazetesi
  5. PKK
  6. Yeni Yaşam
  7. Kürtler
  8. gazete

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