Tepki yağdı! 'Haddini bil Mustafa Sandal!'

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Şarkıcı Sezen Aksu, son video klibinde insanlığın ilk Peygamberi Hz. Adem ile Hz. Havva annemize hakaret ederek kamuoyunun tepkisini çekti.

Mustafa Sandal da Aksu'nun, Müslümanların sinir uçlarıyla oynadığı hakaretine destek verdi.

Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren'in Twitter hesabından Sezen Aksu'yu eleştirdiği mesajını alıntılayan Sandal, Özveren'e, "Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.” ifadeleri ile hakaret etti.

Sosyal medya kullanıcıları, Özveren'e hakaret edip Sezen Aksu'yu destekleyen Mustafa Sandal'a tepki gösterdi. Twitter'da, "Haddini Bi Mustafa Sandal" hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.