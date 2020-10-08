'Haddini bil edepsiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılmasının hukuk ve demokrasi içinde yürütülen, her günü sabırla örülmüş 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesi olduğunu belirtti.



İslam düşmanlığı



Erdoğan, Türkiye’nin dini hak ve özgürlükler konusunda örnek bir tavır sergilerken Batı dünyasında tam tersi bir atmosferin hakim olduğunu gördüklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle camilere ve diğer dinlerin ibadethanelerine yönelik eylemlerin akıl almaz boyutlara ulaştığını vurguladı. İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması, Norveç’te Kur’an-ı Kerim’in yırtılması ve Fransa’da basın özgürlüğü adına Hazreti Muhammed’i tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesinin kutsallara yönelik saldırılardan sadece birkaçı olduğunu hatırlatan Erdoğan, geçen yıl Yeni Zelanda’da 52 kişinin şehit edildiği terör saldırısının insanlık olarak karşı karşıya olunan tehdidi gözler önüne serdiğini dile getirdi. “Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir” diyen Erdoğan, daha önce faşist grupların oy devşirmek için başvurdukları bu ucuz politikaya şimdi kimi başbakan ve cumhurbaşkanlarının da tevessül ettiğine işaret etti.



Macron’a cevap



Siyasette sıkışan dış politikada çuvallayan Avrupalı liderlerin İslam’ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalıştığını vurgulayan Erdoğan, “Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuştur. Macron’un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı ‘İslam krizde’ açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak İslam’ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki İslam’ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun” dedi. Macron’un “İslam dünyasının krizi”nden bahsederek, ülkesinin ve Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemek istediğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Aşırılıkla mücadele yasasıyla asıl amacın fanatizmle mücadele etmek değil, İslamla ve Müslümanlarla hesaplaşmak olduğu anlaşılıyor. Avrupa İslam’ı, Fransa İslam’ı, konsüler İslam gibi kavramlarla Müslümanlara dinsiz bir dindarlık dayatılmak isteniyor. Oryantalizmin yeni bir versiyonu olan bu zihniyet, samimi Müslümanları ötekileştirirken, DEAŞ ve FETÖ gibi istismarcıların önünü açıyor. Yarım asırdır Fransız toplumu içinde yaşayan Müslümanların ayrılıkçı olarak damgalanması, çok büyük çatışmaların kapısını aralayacaktır. Hiç kimsenin Müslümanların can ve mal emniyetini, inanç ve ibadet özgürlüğünü riske atma hakkı yoktur.”



“İnancımıza hürmetsizliği sineye çekemeyiz”



“Dinimize ve inancımıza yönelik hürmetsizliği asla sineye çekemeyiz. Özellikle de Hakk’ın hatırını üç günlük dünya hayatında feda etmeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlarının insanların kutsallarıyla ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarması gerektiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Macron’un özellikle cahili olduğu meselelerde konuşurken çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bunu kendisine defaatle söyledim. ‘Bu işleri bilmiyorsunuz’... Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz. Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o derece kuvvetli bir şekilde savunuyoruz.