Haddini aşan ‘Cahil’ Sezen’e suç duyurusu

Göksel Çağlav Ankara

Son şarkısında büyük bir terbiyesizliğe imza atarak ilk peygamber Hz. Adem ve eşi Hz. Havva'ya ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e’ diyerek Müslümanların dini değerlerine alenen hakaret eden Sezen Aksu hakkında, Ankara 2 Nolu Barosu Avukatlarından Mikail Yılmaz, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Avukat Yılmaz’ın müşteki olarak verdiği dilekçesinde, İslam Peygamberi ilk insan Hz. Adem (a.s.) ve eşi Hz. Havva hakkında kamuya açık bir şekilde dini toplumda saygınlığını aşağılayacak ifadeler kullanıldığını belirterek, “Bu ifadelerle şüpheli, Hazreti Adem (as) ve Hazreti Havva'yı itibarsızlaştırmayı hedeflemiştir. Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişinin şüpheliye karşı ifade ettiği gibi kamuoyunda ve basın yayın organlarında şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur” dedi.

Halktan ve STK'lardan büyük tepki

Toplumun büyük tepki gösterdiği terbiyesizlik karşısında Avukat Yılmaz’ın yanı sıra, Diyanet Birlik-Sen ile Kayseri Develi ilçesinde yaşayan Yılmaz Özalp adlı vatandaş da, nüfus kütüğünde Fatma Sezen Yıldırım olarak geçen Sezen Aksu hakkında suç duyuruları yaptı. Diyanet Birlik-Sen’den yapılan açıklamada, “Yüzde 99’u Müslüman olan halkımızın inancına saldıran ve dini değerlerimizi aşağılayanlar, sıfatı unvanı şöhreti ne olursa olsun karşılarında bizi bulacaktır. Tüm Diyanet çalışanlarının desteğiyle biz de suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi.

Cezasız kalmamalıdır

Sözde sanatçının yapmış olduğu eylemin cezasız kalmamasını dilekçesine yansıtan Yılmaz Özalp ise suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi: “Kendisini, şarkıcı/sanatçı olarak tanımlayan şüpheli, halkın büyük çoğunluğunun benimsediği ve inandığı İslam dininde büyük öneme sahip ilk insan, ilk Peygamber Hz. Adem ve eşi Hz. Havva’ya hakaret ederek, inancımıza alenen ve basın yoluyla saldırmıştır. Kendinden olmayanları ötekileştiren bu linç girişimi cezasız kalmamalıdır.”

Diyanet: En hafif tabirle saygısızlık

Diyanet İşlerinden Başkanlığı da Sezen Aksu’nun terbiyesizliği üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Son zamanlarda İslam’ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize, insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız. Meleklere üstün kılınan Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetlerle birlikte dini sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır” denildi.

Verilecek ceza yarı oranında artırılmalı

Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Mikail Yılmaz dilekçesinde, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğine işaret ederek, “Verilecek cezanın yarı oranında artırılması gerekir” dedi.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından emsaller verilen dilekçede, “Bir bütün olarak dava konusu video incelendiğinde İslam dininin peygamberi ilk insan Hazreti Adem (a.s.) ve eşi Hazreti Havva’nın aşağılanmakta olduğu açıktır. Bu haliyle ‘Dini değerleri aşağılama’ suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, AİHM’nin İ.A./ Türkiye Davası (2. Daire 13 Eylül 2005) ve E.S./Avusturya Davasında (5. Daire 25 Ekim 2018) belirtildiği gibi toplumdaki dini değerlerdeki hassasiyetler nazara alındığında sözleşmenin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir” ifadeleri kullanarak, şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişinin şüpheliye karşı ifade ettiği gibi kamuoyunda ve basın yayın organlarında şüpheliye karşı bir öfke oluşturan kliplerinin yayından kaldırılmasını da istedi.