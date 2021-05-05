Haddini aşan alçak sözler kullanmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haddini aşan alçak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" diyerek skandala imza atmıştı.