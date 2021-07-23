  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vay beslemeler vay! Onları sadece ABD değil Norveç de fonlamış!

‘Gözler ‘Niye sadece sahil’ diyen Kılıçdaroğlu’nu arıyor... CHP kafalılardan emperyalistlere ‘biz size bağlıyız’ başlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı HaberTürk ve Fatih Altaylı’yı yerin dibine soktu

Erdoğan elbiselerinizi giydirip, saçlarınızı da mı tarasaydı? İYİ Parti yalanda ısrar ediyor

Sultan Alparslan'ın diyarında heyecanlı bekleyiş!

Harekete geçildi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi

Bomba haber böyle duyuruldu! Kurtlar Vadisi ve EDHO birleşiyor

86 yıl sonra ibadete açılmıştı! İlk yılında milyonlar akın etti

Saç çıkmadık yer bırakmıyor! İşte saçların uzamasını ve gürleştirmesini sağlayan doğal teknikler

Yunan Fransız'dan fena kazık yedi... Tam bir fiyasko
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
Benzema, Kovid-19'a yakalandı
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."
Dünya Haçlılar'ın 'özgürlük maskesi' düştü! Müslümanları hedef alan skandal tasarı, Fransız meclisinden geçerek yasalaştı!
Dünya

Haçlılar'ın 'özgürlük maskesi' düştü! Müslümanları hedef alan skandal tasarı, Fransız meclisinden geçerek yasalaştı!

Fransa'da Müslümanların ötekileştirildiği tasarı, Fransız Ulusal Meclis'te oylanarak yasalaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 20:47:00 -
Haçlılar'ın 'özgürlük maskesi' düştü! Müslümanları hedef alan skandal tasarı, Fransız meclisinden geçerek yasalaştı!

Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai oturumda oylanarak yasalaştı.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından, parlamentonun söz konusu yasa tasarısını kabul ettiğini açıkladı.

Darmanin, "Kendimize Cumhuriyetin değerlerini sorgulamak için dini öne sürenlerle mücadele için araçlar sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Senatonun salı günü yaptığı oturumda reddettiği tasarı, yasalar konusunda son söze sahip Ulusal Meclis'te oylandı. Tasarı, 19'a karşı 49 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Sağ partiler yasayı "Müslümanların üzerine yeterince gitmediği", sol partiler ise "Anayasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Konseyine taşıyacaklarını duyurdu.

Yasanın içeriği

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler adını taşıyan yasa ile Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin izin verdiği sisteme taşırken kamu görevlilerinin "dini açıdan tarafsızlıklarını" sağlama konusunda önlemler içeriyor.

Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekanların finansmanlarının "daha şeffaf" yönetimine ilaveten bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor.

Fransa, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor

Fransa, yasayla Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar, kundaklama olayları dahil artış gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay