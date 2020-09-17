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Gündem Haçlı-Siyonist ittifakı Akdeniz’de Türkiye’nin dikkatini dağıtıyor
Gündem

Haçlı-Siyonist ittifakı Akdeniz’de Türkiye’nin dikkatini dağıtıyor

Doğu Akdeniz’de yaşanan süreci ve İsrail- BAE- Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını değerlendiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Ceren Gürseler, “Türkiye’nin Yunanistan gibi çok daha yakın ulusal çıkarlarını ilgilendiren bir konuya dikkat vermesi ile Filistin meselesine yeterince odaklanamaması amaçlanmış olabilir” şeklinde konuştu. lİhanet anlaşmasına ilişkin yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur’a konuşan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise, “Türk milletinin Filistin’e desteği gücümüze güç katıyor ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz süreçte Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Yunanistan meselesi ile meşgul edip dikkatini dağıtan Siyonistler, diğer yandan Kudüs’e yönelik projelerini bir bir hayata geçiriyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:33:00 -
Haçlı-Siyonist ittifakı Akdeniz’de Türkiye’nin dikkatini dağıtıyor

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Uluslararası hukuka göre Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki legal faaliyetlerini tartışmalı hale getirmek için Yunanistan’ı sahaya sürerek Türkiye’yi oyalamak isteyen Siyonist Haçlı ittifakı, Ocak ayında “Yüzyılın Anlaşması” adı altında Filistin’e dayattığı İsrail’in Kudüs’ü işgal planını devreye soktu. ABD yönetiminin gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve diğer bazı Arap ülkelerinin kukla yönetimleriyle normalleşme anlaşmaları imzalayan terör devleti İsrail, Yunanistan üzerinden Türkiye’nin dikkatini dağıtarak Kudüs’ü işgal etmeye hazırlanıyor.

Filistin elçisi uyardı

İhanet anlaşmasına ilişkin yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur’a konuşan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, “Erdoğan başta olmak üzere Türk milleti tarafından Filistin’e verilen destek gücümüze güç katıyor ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz süreçte Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Yunanistan meselesi ile meşgul edip dikkatini dağıtan Siyonistler, diğer yandan Kudüs’e yönelik projelerini bir bir hayata geçiriyor” dedi.

‘Yüzyılın ihaneti’

Mustafa, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında imzalanan Yüzyılın Anlaşması’nı hatırlatarak şunları dile getirdi: “BAE, Bahreyn ve İsrail arasında imzalanan ‘ilişkilerin normalleştirilmesi’ anlaşması, ABD ve İsrail arasındaki ‘Yüzyılın Anlaşması’nın bir içeriğidir. BAE, İsrail’in Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesi başta olmak üzere tüm zulmüne imza atarak Müslüman Filistin halkına uygulanan zulme razı olmuştur. Filistin halkı kanının son damlasına kadar Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı koruyacaktır. Bugüne kadar kardeş olarak gördüğümüz BAE bizi sırtımızdan bıçakladı. Filistin halkı bu ihaneti hiçbir zaman haketmedi. Filistin beyaz bayrağı hiçbir zaman kaldırmayacak. Kudüs’teki bir taştan dahi vazgeçmeyeceğiz.”

İsrail’in sinsi oyunu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Ceren Gürseler ise, şunları ifade etti: “Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de öncelikli çıkarları gündeme getirilerek Filistin sorununu gündemden düşürme çabası olabilir. İsrail’in Arap ülkeleriyle yaptığı normalleşme antlaşmalarının, Filistin sorununda parametre değiştirici etkisinin olacağı günlerden geçiyoruz. İsrail’in girişimleri Kudüs’ün ilhakına kadar gider mi? Filistinlilerin dini yönden büyük baskı altında olduğunu görüyoruz. Atılan adımlara Arap kamuoyundan ve devletlerinden beklenen tepki gelmedi. Ama yine de Türkiye’nin bu gelişmeler için uluslararası alanda tepkisini göstereceğini düşünüyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Hamza

Ya yeter artik Filistin diye tuturdunuz. Adamlar bize 100 sene once ihanet etti, ermenistanin daglik karabag isgalini taniyan bir devlet Filistin. Arap kardesleri bile umursamiyor bu adamlari bence artik bizide ilgilendirmemeli. Yine yardim edicez zamani gelicek yine sirtimizdan hancerlicekler bizi.
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mesut

sen bilgilerini gözden geçir...! yanlış biliyorsun veya Kasten yapıp İFTİRA atıyosun hamza
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