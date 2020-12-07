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Teknoloji Hackerlardan büyük kazanç: 1 yılda 45 milyon ödül dağıttılar
Teknoloji

Hackerlardan büyük kazanç: 1 yılda 45 milyon ödül dağıttılar

Araştırmalara göre 'bug bounty' programları kapsamında bir yılda toplam 45 milyon dolar ödül dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:20:00 -
Hackerlardan büyük kazanç: 1 yılda 45 milyon ödül dağıttılar

Şirketlerin güvenlik açıklarını bulma ihtiyacını platforma kayıtlı bağımsız araştırmacı topluluğuyla hızlı ve etkin bir şekilde gideren BugBounter, siber savunmada kitle kaynağı desteğinin önemine ve büyümesine dikkat çekiyor.

Atlas VPN'in gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Mayıs 2019 ve Nisan 2020 ayları arasında 60.000 geçerli açık bildiren etik hackerlar, toplamda yaklaşık 45 milyon dolar ödül kazandı. Başka bir deyişle bulunan her açık için ortalama 980 dolar kazandılar. En çok ödül dağıtan şirketler Amerika'da, Rusya'da ve İngiltere'de yer alıyor.

39 milyon dolar ödül dağıtan Amerika'daki şirketler yüzde 87'lik bir pay oluştururken, Rusya'daki şirketler 887.236 dolarla yüzde 2'lik kısma denk geliyor ve arkalarından da 559.215 dolar ödeme yapan İngiltere'deki şirketler geliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, şunları söyledi:

"Tüm dünyada siber saldırganlara karşı kitle kaynağı yöntemi her geçen gün artarak tercih ediliyor ve bu kapsamda dağıtılan ödüller de hak ettiği yeri buluyor çünkü kritik bir güvenlik açığının şirkete maliyeti milyon dolar seviyesine çıkabiliyor. Türkiye'de de bu alanda büyük bir istihdam potansiyeli var. Gençler kendilerini bu alanda geliştirip sisteme hemen dahil olabilir. Sistemlerdeki açıkları bulabilecek kişiler de BugBounter üzerinden buldukları açıkları bildirebilir ve kendisine gelir imkanı yaratabilir. Siber dünya sürekli gelişiyor ve şirketlerin de siber saldırganlara karşı savunmasını en iyi şekilde tutması gerekiyor. Kitle kaynağı bu noktada en hızlı, en uygun maliyetli ve en etkili çözümü sunuyor."

 

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